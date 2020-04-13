فيفى عبده فى مواجهه رامز جلال ومحمد ثروت.. والسقا يعوض غيابه الدرامى ببرنامج مسابقات

يشهد الموسم الرمضانى المقبل عددًا من البرامج المختلفة ما بين برامج مسابقات وأخرى برامج مقالب، ويتنافس عدد كبير من النجوم فى استضافة زملائهم من نجوم الفن، ووجدها البعض فرصة لتعويض غيابهم الدرامى بالظهور كمقدمي برامج.

وتعد برامج المقالب من أهم البرامج التى ينتظر الجمهور كل عام ما يقدمه النجوم خلالها.

لسنوات أصبح الفنان رامز جلال نجمًا لهذه النوعية من البرامج، مع محاولات لبعض الفنانين منافسته بتقديم برامج مشابهة.

«رامز مجنون رسمي» هو التجربة الجديدة التى يعود بها رامز، باستضافة مجموعة من النجوم ولكن بشكل غير مباشر، يقوم بعض المذيعين بعمل حوار مع الممثل والتحدث معه عن عدة أشياء وأسئلة فى الفن، وفى تلك اللحظة يتم إصدار أصوات مفجعة وغريبة يشعر وقتها الضيف بالقلق والخوف ويتوقعون أن ما يحدث هو شيء غريب و بعدها يظهر رامز جلال وهو يرتدى قناعا

مخيفا وكأنه شخص مجنون، ومن أبرز ضحايا رامز جلال هذا العام حسن شاكوش وياسمين صبرى وياسمين عبد العزيز وأحمد سعد ومحمد هنيدى، أمينة خليل، حمو بيكا، أشرف بن شرقي، لاعب نادى الزمالك،طارق حامد، لاعب نادى الزمالك،وعلى معلول لاعب النادى الأهلي.

يذكر أن رامز سيظهر فى الجزء الأول من البرنامج كضيف، وفى النصف الثانى من شهر رمضان يظهر خلف قناع.

البرنامج تم تصويره بالكامل فى دبى وانتهى تصوير الحلقات قبل أزمة غلق المطارات وتعليق السفر بسبب انتشار فيروس كورنا.

برنامج مقالب الثانى «خلى بالك من فيفي» تقدمه الفنانة فيفى عبده تستضيف فيه مجموعة من الفنانين، ويشاركها فى تقديمه الممثلة المغربية زينب عبيد.

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ويستضيف عددا من نجوم الفن فى مصر، والوطن العربى

ومنهم سمية الخشاب، أحمد زاهر، عصام الحضرى وعائشة بن أحمد، وإيهاب توفيق وأحمد بدير وغيرهم.

وكانت فيفى عبده انتهت من تصوير حلقات البرنامج بالكامل خلال العام الماضي، وأعلنت عنها شركة قنوات MBC، وكان من المقرر طرحه فور انطلاق قناة MBC الجديدة، ولكن تم تأجيل عرضه للشهر الكريم لعام 2020 الجاري.

برنامج"محدش فاهم حاجة" يقدمه الفنان الكوميدى محمد ثروت، لن يستضيف ثروت فنانين فى برنامجه، بل ينفذ مقلبه فى الجمهور العادي، على غرار « الكاميرا الخفية « الذى استشهر بتقديمة الفنان إبراهيم نصر.

وفى رمضان يقدم عددا من نجوم الفن برامج مسابقات على الشاشات المختلفة، منها برنامج «اغلب السقا» لأحمد السقا ورزان مغربي، وتدورفكرة البرنامج باستضافة عدد من النجوم ينافسون السقا فى بعض المسابقات مع التطرق للحديث عن الذكريات القديمة للنجوم، وطرح صور قديمة خلال الحلقة.

واستضاف السقا فى برنامجه عددا من النجوم على رأسهم محمد هنيدى وكريم عبدالعزيز وأمير كرارة ودرة وفيفى عبده ونيللى كريم، وغيرهم من النجوم.

والبرنامج هو النسخة العربية من البرنامج البريطانى الشهير «Beat the Star»، والذى يبث على شبكة ITV التليفزيونية.