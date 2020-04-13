بالصور.. هبة عبد الغني تنتهي من تصوير دورها في مسلسل "فرصة تانية"



انتهت الفنانة هبة عبد الغني من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لمسلسل "فرصة تانية"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني 2020، عبر العديد من شاشات القنوات الفضائية، تحت قيادة إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

وكانت المشاهد الأخيرة لهبة عبد الغني بأحد الفنادق بمنطقة السادس من أكتوبر، وتجسد هبة خلال أحداث العمل شخصية ''صافي'' احدي زميلات الشخصية التي تقدمها ياسمين صبري ضمن أحداث العمل.

ويعد هذا المسلسل التعاون الأول الذي يجمع هبة مع كل من المؤلف محمد سيد بشير والمؤلف مصطفى جمال هاشم و المخرج مرقس عادل، الي

جانب كونه ثاني عمل يجمع هبة وياسمين صبري، بعدما قدما سويا مسلسل "الحصان الأسود" الذي عرض في رمضان 2017، و ثاني بطولة مطلقة للنجمة ياسمين صبري بالساحة الدرامية، وهو من إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي.

مسلسل '' فرصة تانيه '' معالجه دراميه محمد سيد بشير ، و تأليف مصطفي جمال هاشم ، وإخراج مرقس عادل.

كما يعرض لـ هبة عبد الغني في مارثون رمضان ٢٠٢٠ إلى جانب مسلسل

Advertisements

فرصه ثانيه مسلسل "ليالينا٨٠" و الذي من المقرر عرضه على احد الشبكات الفضائية المصرية، من تأليف أحمد عبدالفتاح و إخراج أحمد صالح وبطولة مجموعة كبيره من نجوم الدراما المصرية وتقدم من خلالها هبة عبد الغني دور '' راوية '' .

جدير بالذكر أنه يعرض لهبة عبد الغني خلال الفترة الحالية عبر قناة DMC، حكاية "سنين وعدت" إحدى حكايات مسلسل" إلا أنا" قصة الكاتب الكبير يسري الفخراني، وأشراف درامي عبير سليمان.

وتقدم هبة خلال الأحداث شخصية '' نجوى ''، حكاية" سنين وعدت"، بطولة أروي جودة و يشاركها البطولة كوكبة من الفنانين منهم أحمد صفوت و طارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني وكارولين خليل، سيناريو وحوار ريم القماش و محمد الدباح ومن إخراج أحمد شفيق .