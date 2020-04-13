الاربعاء.. بدء ملتقى محاضرات وورش المسرح اون لاين

تبدا مؤسسة س للثقافة والابداع بث ملتقى محاضرات وورش المسرح اون لاين، يوم الاربعاء، المقبل، فى تمام الساعة السابعة مساء على صفحة المؤسسة والذى تنظمه فى الفترة من 15 : 20 ابريل الحالي.

قال هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المؤسسة :" ان هذا الملتقى يتكون من مرحلتين تتضمن المرحلة الاولى محاضرات وورش فى الانتاج والتسويق

المسرحى والتى يقدمها المخرج د. جمال ياقوت استاذ المسرح بجامعة الاسكندرية والتأليف المسرحى ويقدمها الكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومى لثقافة الطفل، والاضاءة يقدمها مهندس الديكور حازم شبل وايضا مسرح الشارع والتى يقدمها المخرج العراقى د. بشار العليوى .

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واضاف :"ان بث الورش يبدا يوميا فى تمام الساعة السابعة والتاسعة مساء على صفحة المؤسسة وسيتم فتح باب المناقشة والتواصل مع المدربين عقب انتهاء كل محاضرة .

يذكر ان ملتقى محاضرات وورش المسرح اون لاين والذى تنظمه مؤسسة س للثقافة والابداع هو الاول من نوعه فى اطار توجيهات السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بخصوص ازمة فيروس كورونا – كوفيد 19 - عقب النجاح الكبير الذى حققته الدورة الاولى من مهرجان المسرح العالمى اون لاين .