زينة تتمنى السلامة للمصريين وتدعوهم لمشاهدة مسلسل "جمع سالم" بالمنزل

تواصل النجمة زينة تصوير مشاهدها بمسلسل "جمع سالم" بمدينة الإنتاج الاعلامي، والمقرر أن تنافس به فى موسم دراما رمضان المقبل على شاشة قناة النهار حصريًا.

تمنت زينة السلامة لمصر وأهلها، وأن يحفظنا الله من كل سوء، معربةً عن سعادتها بالمشاركة فى السباق الدرامي الرمضاني بمسلسل "جمع سالم" على شاشة النهار، ووجهت دعوة إلى المشاهدين بالبقاء فى المنازل ومتابعة أحداث المسلسل، حيث يتناول

قضية فى منتهى الخطورة وهى التبني والعلاقات الأسرية.

‎ قالت زينة: "سعيدة بعودتي للدراما مرة ثانية من خلال مسلسل أشارك فى بطولته أمام مجموعة من النجوم الذين أحبهم وأشعر بالسعادة للتعاون معهم فى عمل فني، منهم دلال عبدالعزيز وريم البارودي ومحمد علاء وملك قورة وغيرهم من النجوم، أما التأليف فهو للكاتب

المميز محمد ناير، والإخراج للمخرجة إيمان حداد، التي أتفاءل بالعمل معها بشدة، وأشعر بأن العمل سيكون جاذبًا للمشاهدين ويحقق نجاحًا".



يناقش العمل في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وهناك جريمة قتل تتم خلال الأحداث، وتضع بطلة العمل فى مأزق ستكشفها حلقات العمل فى شهر رمضان، كما يتم سرقة منزلها للبحث عن أوراق تورطها خلال الأحداث.

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يذكر أن آخر أعمال زينة في الدراما مسلسل "ممنوع الاقتراب والتصوير"، للمخرج زياد الوشاحي، وتم عرضه على شاشة قناة إم بى سى مصر.