الليلة.. واحد من الناس يستضيف الشاب الذى يتحدث من بطنه



في حلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس» في التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، على شاشة النهار يستضيف الدكتور عمرو الليثي ، الشاب أبانوب مجدي وشهرته أبانوب فلكس الذي يتحدث من بطنه. الشاب أبانوب مجدي وشهرته أبانوب فلكس الذي يتحدث من بطنه. ويكشف أبانوب عن كيفية وصول قناته على اليوتيوب إلى نص مليون مشترك، وفيديوهاته التي تعدت الأرقام القياسية ووصلت لـ ١٠٠ مليون مشاهدة ، كما يقدم أبانوب مجموعة من المواهب الأخرى كالرقص بريك دانس، والبيت بوكس . على اليوتيوب إلى نص مليون مشترك، وفيديوهاته التي تعدت الأرقام القياسية ووصلت لـ ١٠٠ مليون مشاهدة ، كما يقدم أبانوب مجموعة من المواهب الأخرى كالرقص بريك دانس، والبيت بوكس .

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