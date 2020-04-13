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راغب علامة يعلن شفاء أحد أفراد عائلته من كورونا

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أعلن الفنان اللبناني راغب علامة عن شفاء، أحد أفراد عائلته من الإصابة بفيروس المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وقال علامة، في تغريدة عبر "تويتر" إن ابنة شقيقته ميرفت ترمس، التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، شفيت من كورونا، مشيرا إلى أنها

لم تدخل إلى المستشفى.

ولفت علامة إلى أن الولايات المتحدة عاجزة عن إدخال كل مصاب بالفيروس إلى المستشفى، وبالتالي فإن ابنة شقيقته عالجت نفسها بنفسها في المنزل.

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