غدًا.. باليه كارمن وتانجو ومسرحية رجل القلعة على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب

ضمن الكنوز الإبداعية التى تعرضها وزارة الثقافة على قناتها باليوتيوب يبث فى التاسعة مساء الثلاثاء 14 أبريل عرضا باليه كارمن وتانجو لفرقة باليه أوبرا القاهرة يعقبهما مسرحية رجل القلعة تأليف أبو العلا السلامونى، وإخراج ناصر عبدالمنعم.

باليه كارمن وضع موسيقاه الفرنسى العالمى جورج بيزيه وتدور أحداثه فى مدينة إشبيليه عام 1830 حول الفتاة الغجرية المتعالية كارمن التى تسعى لإيقاع الرجال حيث تتودد إلى

العريف خوسيه نافارو الذي عشقها فتحول من شرطي بسيط مطيع إلى شقي خارج على القانون بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها ليقوده حبه الجارف إلى ساحة الإعدام .

وباليه تانجو وضع موسيقاه كل من استور بياتسولا وليروى أندرسون ويضم مجموعة من المشاهد التي تجمع الباليه الكلاسيكى والحديث مع رقصات التانجو

المستلهمة من طبيعة وتاريخ العاصمة الأرجنتينية بيونيس إيرس الساحرة لتشكل مزيجاً فنيًا مبتكراً .

أما مسرحية رجل القلعة، إنتاج المسرح القومى، وتتناول قصة تولى محمد على حكم مصر وتستعرض الكثير من الأحداث التى صاحبت تلك الفترة وبطولة توفيق عبدالحميد، زينب إسماعيل، أشرف طلبة، محمود إمام، هنادي، شادي الدالي، سارة عادل، بسمة سلامة، ناصر شاهين، محمود زكي، ماجدة منير، معتز السويفي - فاطمة محمد علي، طارق كامل، ياسر علي ماهر، أشرف شكري، يحيى محمود، ألفريد كمال، أشعار إبراهيم عبدالفتاح، وموسيقى جمال عطية.