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"سليم" يودع صديق عمره خالد عادل بكلمات مؤثرة

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نعى النجم خالد سليم صديق عمره الملحن خالد عادل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

 

 

ونشر سليم صورة لعادل، وعلق عليها قائلًا: البقاء لله .. الملحن و الصديق و عشرة العمر و صاحب النجاحات في بداياتي.. العزيز المحترم ..

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الطيب .. الفنان خالد عادل في ذمة الله .. اللهم ارحمه و احسن اليه يا رب العالمين.. و تجاوز عن سيئاته و ابدلها بحسنات .. و اسكنه اللهم جناتك هو و والدي و جميع موتانا .. سامحني يا صاحبي لو كنت قصرت معاك .. ربنا يجمع ما بيننا في الجنة ان شاءالله .. انت في مكان احسن و انظف بكتير يا حبيبي .. ربنا يصبر اهلك و أحبابك و يصبرنا جميعاً على فراقك اللهم آمين.

 

 

يذكر أن الملحن خالد عادل توفي منذ قليل بعض صراع طويل مع المرض، حيث تعرض إلى وعكة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى مستشفى، لكي يلفظ آخر أنفاسه بها.

 

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