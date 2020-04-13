كيفانش تاتليتوغ يعايد زوجته بقبلة وكلمات رومنسية-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل التركي الشهير ​كيفانش تاتليتوغ​ المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جمعته بزوجته وذلك إحتفالاً بعيد ميلادها.

وظهر تاتليتوغ في الصورة وهو يقبل زوجته على جبينها، وعلّق بالقول:"من الجيد إنك ولدتي يا روحي من الجيد إنك موجودة أحبك ".

ومن ناحية أخرى، كان أثار تاتليتوغ مؤخراً قلق الجمهور على صحته، بعد تداول أخبار عن إصابته ب​فيروس كورونا​، ليعود ويعلن أن نتيجة الفحص أتت سلبية وأنه ليس مصاب بالفيروس.

وكان علّق على الأخبار هذه بالقول:"مرحبا للجميع، أنا في المنزل مع زوجتي منذ 15 يوماً ولكن بسبب بعض الشكوك ذهبت إلى المستشفى ووضعوني تحت المراقبة، أرجوكم لا تقلقوا، أنا بخير وأنتظر نتيجة التحاليل، سأبقيكم على اطلاع، ابقوا بخير".

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