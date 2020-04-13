معين شريف يعايد الجمهور بـ" يا سيد السلام" لـ وديع الصافي-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - عايد الفنان اللبناني ​معين شريف​ الجمهور بمناسبة عيد الفصح المجيد على طريقته الخاص، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه من إحدى حفلاته وهو يرنّم "يا سيد السلام" للفنان اللبناني الراحل ​وديع الصافي​.

ويقول مطلعها:"يا سيد السلام اعد لنا السلام، فاننا نعيش في زمن يغوص في الاحقاد والمحن في كل يوم يصلب الانسان الف مرة ومرة ويصلب الوطن، وتحرق الحروف ويخنق الكلام، فاحمل لنا السلام يا سيد السلام".

وعلّق شريف بالقول:"فصح مجيد.. ينعاد على الجميع بالصحة والسلامة".

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