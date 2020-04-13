نانسي عجرم وأمل بوشوشة وصبا مبارك تشاركن في مواجهة فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - لاشكّ أن اليوم ومع الأزمة الكبيرة التي يواجهها كل العالم بسبب إنتشار ​فيروس كورونا​، والذي من أهم أساليب مواجهته كونه لا يوجد علاج فعال له إلى اليوم، هو التوعية حول سبل الوقاية منه سواءً من خلال التباعد الإجتماعي وإلتزام المنزل وغيرها.

ولهذا فمنذ بداية الأزمة عمد عدد من النجوم إلى إستثمار نجوميتهم للمشاركة في هذه التوعية، وآخرها إختيار مجلة "فوغ" بسختها العربية لعدد النجمات من أجل المشاركة في الحلمة التي أطلقتها من أجل هذا الموضوع المهم.

وكان من بينهم الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ التي نشرت صورة لها كانت تصدرت بها سابقاً العدد الخاص بالمجلة ولكن هذه المرّة أضيف على إطلالتها "كمامة" تماشياً مع الظرف.

وكان أيضاً مكن بين النجمات الممثلةى الجزائرية ​أمل بوشوشة​ والممثلة الأردنية ​صبا مبارك​ والممثلة المصرية ​شيرين رضا​، اللواتي تشاركن الصورة نفسها وهنّ يضعنّ الكمامات.

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