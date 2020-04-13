بلاغ ضدّ محمد هنيدي لسخريته من إجراءات الحكومة في مواجهة فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - في تعليق ساخر منه على فرض الحكومة المصرية حظر التجول للحدّ من إنتشار ​فيروس كورونا​، إذ كتب الممثل المصري ​محمد هنيدي​ عبر صفحته الخاصة قائلةً:"ناخد بالنا بقى عشان العشر سنين دول أهم عشر سنين في الحظر"، تقدم المحامي أحمد محمد عناني، ببلاغ للنائب العام ضده.

وأشار عناني في بلاغه إلى أنّ مثل هذه العبارات تثير الغضب والرعب والقلق والفزع في النفوس، وتزعزع الثقة بين المواطن والحكومة، وذلك كونه ذا حيثية وله جمهور كبير شاهد وتابع تصريحه في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على قدم وساق، في دعم الثقة بين الشعب والحكومة، للتمكن من عبور الأزمة، فبدلاً من أن يقف ويثمن دور الدولة، يدلي بتصريح يتهكم فيه على أبطال الأزمة.

وطالب، باتخاذ اللازم قانوناً تجاه المشكو في حقه، ومصادرة وإغلاق صفحاته الشخصية الموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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