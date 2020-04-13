لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة وتبدأ نهارها بتحدي شاكيرا-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه بإطلالة جريئة مرتديةً Crop Top كشفت عن جزء كبير من بطنها، وذلك بينما كانت تخوض تحدي الرقص الخاص بالمغنية العالمية ​شاكيرا​ shakirachallange، وعلّقت بالقول"إبدؤا نهاركم بتحدي الرقص".

وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، إذ أثنت التعليقات على رشاقتها وجسدها المثير.

وكانت نشرت فرنجية يوم أمس صورة لها برفقة طفلها الذي لم تكشف عن وجهه، وذلك لمناسبة عيد الفصح المجيد، وظهرا فيها بإطلالة صفراء جميلة، وعايدت فرنجية الجميع متمنيةً الحب والسلام والسعادة، وأن تكون الأيام القادمة أجمل.

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