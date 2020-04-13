قصي خولي يحتفل بعيد الفصح ويدعو لإحترام الأديان-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الممثل السوري ​قصي خولي​ ب​عيد الفصح​ المجيد، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تمثيلي لمشهد قيامة السيد المسيح، وعلّق بالقول:"حقاً قام ونحن شهود على ذالك فصح مبارك".

كما أرفق خولي تعليقه بهاشتغات دعا من خلالها إلى إحترام الأديان وإختلافها.

ومن ناحية أخرى، كان أعاد خولي مؤخراً نشر عنوان خبر ضجت به مواقع التواصل الإجتماعي وهو :"مقتل الفنان قصي خولي قبل قليل بشكل صادم.. والحزن يعمّ المدن السورية"، وأرفق الصورة بتعليق ساخر قال فيه :"العمى ايمتا صار هالحكي والله ماخبروني انو هيك صار معي يحرق حريشكون هالمواقع اكيد بتعرفوا شو يعني يحرق حريشكون بالسوري هي بتجي بمعنى يفضح عرضون كمان اثقل شوي اذا بدكن بالحقيقة".

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