الصين تعلن عن تسجيلها لحالتي إصابة ب ” حمى الخنازير الإفريقية “

كتب امير فتحي في الاثنين 13 أبريل 2020 12:54 مساءً - أعلنت وزارة الزراة والشئون الريفية في الصين في بيان لها مساء يوم أمس الأحد عن تسجيل حالتي إصابة بحمى الخنازير الإفريقية في إقليمين شمال غرب البلاد .

الحالة الأولى تم اكتشافها في إقليم قانسو بينما كانت شاحنتان تنقلان 320 خنزيرا إلى مقاطعة منغين حيث نفقت ثلاثة خنازير .

بينما الحالة الثانية كانت في إقليم شنشي في مزرعة صغيرة اشترت خنازير من إقليم آخر ونفق 39 خنزيرا منها .

وعلى صعيد آخر سجلت الصين يوم أمس 108 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .