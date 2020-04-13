الصين تعلن عن تسجيلها لحالتي إصابة ب ” حمى الخنازير الإفريقية “

كتب امير فتحي في الاثنين 13 أبريل 2020 12:54 مساءً - أعلنت وزارة الزراة والشئون الريفية في الصين في بيان لها مساء يوم أمس الأحد عن تسجيل حالتي إصابة بحمى الخنازير الإفريقية في إقليمين شمال غرب البلاد .
الحالة الأولى تم اكتشافها في إقليم قانسو بينما كانت شاحنتان تنقلان 320 خنزيرا إلى مقاطعة منغين حيث نفقت ثلاثة خنازير .
بينما الحالة الثانية كانت في إقليم شنشي في مزرعة صغيرة اشترت خنازير من إقليم آخر ونفق 39 خنزيرا منها .
وعلى صعيد آخر سجلت الصين يوم أمس 108 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .
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