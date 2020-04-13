شاهد .. إبنة الفنان المصري ” محمد شومان ” تتبرأ هي وأسرتها منه

كتب امير فتحي في الاثنين 13 أبريل 2020 12:54 مساءً - خرجت ” لوجين ” إبنة الفنان المصري ” محمد شومان ” بمقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” تعلن من خلاله عن تبرأها وأسرتها من والدها وإنه لا يمثلهم ولا علاقة لهم به .

وذلك ردا على البيان الذي نشره محمد شومان عبر حسابه على ” فيس بوك ” يطالب فيه السلطات بإنقاذ أسرته من الموت البطئ داخل مصر .

فقالت لوجين شومان : ” محمد شومان أصدر بيان بيناشد السلطات المصرية تنقذ أسرته اللي بتموت بالبطئ .. أسرته دي اللي هي أنا وأختي وأحمد أخويا وإن هما يفرجوا عن أخويا من غير أي شروط ” .

وتابعت : ” مبدأيا إحنا مش أسرتك إنت مجرد إسم على البطاقة إحنا ليس لينا أي علاقة أو صلة بيك إحنا قطعنا علاقتنا بيك من 5 سنين .. وإبنك إنت متحملتش مسئوليته من وهو عنده سنة ونص واتربى وطلع مع مامته ” .

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وأضافت : ” إنت مش رب أسرتنا إحنا رب أسرتنا أمنا ورب أسرة أحمد مامته .. إنت مش مسئول عننا ولا مسئول مننا وإن إنت تطلع تتكلم بلساننا ده مش من حقك ولا طلبنا منك ده ولا طلبنا منك أي حاجة خالص ” .

واستكملت لوجين حديثها ” : إنت طلعت تتكلم عن أخوك وإبن أخوك براحتك لكن أنا وأخويا ملناش علاقة بيك .. والسلطات بتحقق عشان يتأكدوا إنه ملوش علاقة بيك وهما عارفينه كويس وهيتأكدوا من ده إنه بعيد عنك تماما .. لو عايز تعمل فيها صورة الأب المناضل انزل وواجه ده بنفسك بس متبقاش قاعد في بلد تانية وتتكلم بإسمنا ” .

واستطردت : ” حاولنا كتير إننا نرفع قضايا إننا نتشال منه ميبقاش حتى إسم على البطاقة بس معرفناش.. وعشان كده بنوجه رسالة للسلطات لو هما يعرفوا يساعدونا في ده إننا نتبرأ تماما منه ” .

يذكر أن الفنان محمد شومان يعيش في تركيا منذ عام 2016 .. وصدرت قرارات بحبسه بتهمة التحريض ضد مؤسسات الدولة وإلحاق الضرر بمصلحة البلاد عن طريق بث برنامجه على قناة ” الشرق ” التي تدعم تنظيم جماعة الإخوان المسلمين مما تسبب فى تكدير السلم والأمن العام وحصوله على تمويل خارجي .