شاهد.. سعد لمجرد يتحدث الى الحمام والشجر في شوارع باريس!

كتب امير فتحي في الاثنين 13 أبريل 2020 12:54 مساءً - نشر الفنان المغربي سعد لمجرد مقطع فيديو له من احد شوارع العاصمة الفرنسية باريس وذلك عبر حسابه على انستغرام.

وظهر سعد لمجرد في الفيديو وهو ويضع كمامة على وجهه موضحا انه خرج للضرورة فقط لشراء بعض الحاجيات.

وفي مشهد طريف، ظهر لمجرد وهو يتحدث الى حمامة ثم الى شجرة قائلا “بونجور” ثم يسألهم عن الحال.

وعلق سعد لمجرد على الفيديو كاتبا: “”بعد 20 يوم من المكوت في البيت خرجت لشراء حاجياتي المنزلية.

من فضلكم احبائي لا خروج الا للضرورة”.