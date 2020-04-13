شاهد.. بطلة جمباز امريكية تخلع بنطالها وهي تقف على يديها!

كتب امير فتحي في الاثنين 13 أبريل 2020 12:54 مساءً - شاركت بطلة الجمباز الأولمبية الأمريكية سيمون بايلز بتحدي الوقوف على اليدين، ولكن بشكل مختلف على طريقتها، ناقلة التحدي الى مستوى اخر.
ونشرت البطلة الأولمبية الفيديو عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” اليوم الأحد، وأرفقته بعبارة “تحدي الوقوف على اليدين”، وأضافت رموزا تعبيرية حيث ظهرت وهي تخلع بنطالها اثناء وقوفها على يديها مستعملة اصابع قدميها.
وتعتبر بايلز من أشهر نجوم الجمباز وحققت خلال مسيرتها الكثير من الميداليات الذهبية في الأولمبياد وبطولات العالم للعبة.
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