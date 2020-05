نادين الراسي تبكي على “تيك توك”.. فهل هي بخير؟

متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن الممثلة اللبنانية نادين الراسي قد قرّرت إستخدام تطبيق “تيك توك” عكس التيار، وعوضاً عن نشر فيديو مضحك قامت بنشر فيديو وهي تبكي مُتأثرةً.

وفي التفاصيل، فقد ظهرت نادين الراسي وهي تجيب على صوت يطرح عليها سؤال “هل أنت بخير؟”، فقالت “نعم” وهي تبكي ما ساهم بانتشار الفيديو على منصات التواصل الإجتماعي.

وأثنى كثيرون على موهبة نادين الراسي التمثيلية منوّهين بأنها نجحت بإيصال مشاعر الإنكسار والحزن في ثوانٍ معدودة، وظنّ آخرون أنها بالفعل ليست بخير بسبب صدق إحساسها في الفيديو.

@nadinealrassiofficial

Here we go …

♬ origineel geluid – x.sadsoundz.x