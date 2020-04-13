فيفي عبده من دون مكياج.. الجمهور يعجز عن التعرّف إليها!

متابعة بتجــــــــــرد: لا شك أن خطوة الفنانة المصريّة فيفي عبده بالظهور في فيديو جديد على تطبيق الصور إنستغرام من دون مكياج نابعة عن جرأة وتصالح مع الذات.
فبرسالة محبّة علّقت فيفي عبده من داخل الحجر المنزلي قائلةً “من مصر أم الدنيا بحبكم أوي”، أمّا إطلالتها في الفيديو فتخلّت فيها عن مساحيق التجميل وارتدت الحجاب على رأسها.
“حلوة كيف ما كنتِ” يقول بعض المعلّقين، أمّا آخرون فلفتوا إلى انهم عجزوا بادئ الأمر عن التعرّف إليها بسبب إختلاف ملامح وجهها من دون مكياج بخاصةٍ عند منطقة العينين.
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