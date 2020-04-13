متابعة بتجــــــــــرد: بعدما أثار النجم التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بـ”مهند”، الجدل على مدار الأيام الماضية حول اشتباه إصابته بفيروس كورونا المستجد، إلا أنه طمأن جمهوره عليه بنشره صورة جديدة له هو وزوجته.
وظهر كيفانش تاتليتوغ وهو يقبل زوجته مصممة الأزياء باشاك ديزار من خلال صورة بحسابه الشخصي في موقع إنستجرام، أرفقها بتعليق جاء فيه: “عيد ميلاد سعيد عزيزتي .. انا احبك”.
وكان كيفانش تاتليتوغ أعلن احتجازه في المستشفى وإجراء تحاليل طيبة بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا. وكشفت تقارير في الصحف التركية أن كيفانش تاتليتوغ، فر هاربًا لأحد المنازل التي يمتلكها في الغابات التركية من أجل تفادي العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وقالت التقارير إن مهند التركي يمكث هناك منذ أسبوعين في منطقة قريبة من مدينة إسطنبول التركية برفقة زوجته الاستايلست الشهيرة باشاك ديزر، ويتواصلان مع عائلتهما وأصدقائهما عبر الهواتف والإنترنت.
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لـ كيفانش تاتليتوغ بعد شائعة إصابته بكورونا.. صورة رومانسية مع زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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