طرح البوستر الرسمي لمسلسل دينا الشربيني “لعبة النسيان​”

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متابعة بتجــــــــــرد: طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “لعبة النسيان” البوستر الرسمي الخاص بالعمل الذي تلعب بطولته الممثلة المصرية دينا الشربيني وتجسد فيه دور “رقية” وهي سيدة فقدت ذاكرتها ويشاركها البطولة محمود قابيل وأحمد داوود، والمقرر عرضه على قناة “إم بي سي مصر” في منافسات شهر رمضان.
وكانت الشربيني قد بدأت تصوير مشاهد المسلسل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وذلك في موقعي تصوير بأحياء الشعبي وشارع مصدق، وذلك بعد تجهيز الديكورات الخاصة بالمشاهد.
تدور أحداث مسلسل “لعبة النسيان” حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، وهو مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، المسلسل سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة.
يذكر أن دينا الشربيني، شاركت في رمضان الماضي بمسلسل “زي الشمس” الذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه في السباق الرمضاني.
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