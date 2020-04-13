عيسى المرزوق يُغني بالمصري: “الحمدلله”

متابعة بتجـــــــــرد: طرح النجم الكويتي عيسى المرزوق أغنية جديدة بعنوان “الحمدلله”، في أوّل تعاون له مع شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال غنائية تبث حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـ Anghami Originals.
أغنية “الحمد لله” باللهجة المصرية، من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع امدى جبر.
وتأتي هذه الأغنية بعد سلسلة نجاحات حققها عيسى المرزوق من خلال العديد من الأغنيات أبرزها ”قنابل”، و”ثامن عجيبة”، و”اخر حبه”، و”تعبت حيل”، و”فوبيا”، وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أن عيسى المرزوق يعتبر من أبرز النجوم الشباب على الساحة الغنائية الخليجية ويتمتّع بجماهيرية واسعة في مختلف أنحاء البلدان الخليجية والعربية.
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