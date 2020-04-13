نيكول سابا.. مفاجأة دراما رمضان 2020

متابعة بتجـــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية نيكول سابا حصد أصداء الأعمال الدرامية التي عرضت لها خلال الفترة الماضية ومن بينها مسلسل “مذكرات عشيفة سابقة”.

فبعد عرض العمل عبر عدّة فضائية عربية لأكثر من مرّة وآخرها في شهر رمضان الماضي، تستعد قناة “LBC SAT” لعرضه ضمن السباق الدرامي لشهر رمضان هذا العام، أي ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 24 نيسان/أبريل الجاري.

وتدور قصة المسلسل الذي يتألف من ثلاثين حلقة حول علاقة حب بقيت في السر إلى حين قررت صاحبتها الإعلان عنها على طريقتها. وروت الكاتبة مختصرا عن القصة قالت فيه: “ذات يوم كانت عشيقة، واليوم تحكي حكايتها وتعلن عن هذا السرّ الذي لطالما أخفته عن الجميع. هي حكاية حب لم يُكتب لها النهاية السعيدة”، وأضافت: “هي إحدى أشهر نجمات الوطن العربي في مجال التمثيل، تزوجت من أمير حرب ووجدت نفسها أمام واقع قاسٍ، ألا وهو أنها ارتبطت بقاتل أطفال، فترتمي في أحضان قصة حب جديدة لتنقذها من واقعها”.

وتابعت: “ديانا.. نجمة مشهورة في عالم التمثيل تتزوج من المحامي “عابد” بعد قصة حب عاصفة، لتكتشف لاحقاً أنه أحد أمراء الحرب السورية، وبعدما تنجب طفلة منه تقرر الانفصال عنه، لكن هذا الأمر لم يكن سهلاً خصوصاً بعدما يكتشف أنها تربطها علاقة حب بمصفف شعرها “باسل”، الأمر الذي يجعلها تقع في حرب كبيرة معه”.

الجدير ذكره أن مسلسل “مذكرات عشيقة سابقة” شارك في بطولته إلى جانب نيكول سابا نخبة من الممثلين والفنانين ومنهم طوني عيسى، باسم ياخور، كاريس بشار، شكران مرتجى، مي صايغ، جوي خوري، سعد مينا، زينه مكي، نورا العايق وغيرهم وهو من كتابة نور شيشكلي، إخراج هشام شربتجي وإنتاج مارس ميديا بروداكشن.