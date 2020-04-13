“سكر زيادة”.. أربع نجمات استثنائيات يطللن عبر تلفزيون دبي في رمضان

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن تلفزيون دبي عن انضمام كل من نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، وهالة فاخر إلى نجوم أعماله الكوميدية المقرر عرضها عبر شاشته الفضية في شهر رمضان المبارك.

ويأتي التعاون الفني الجديد مع النجمات الاستثنائيات الأربع في العرض الأول للمسلسل الدرامي “سكر زيادة”، في الوقت الذي يتم حالياً وضع اللمسات النهائية للدورة البرامجية الخاصة بشهر رمضان 2020، على شاشة تلفزيون دبي من خلال مشروعات درامية متميزة ونخبة من البرامج المنتقاة في قالب متكامل يبرز مكانة شاشات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة كاختيار أول للمشاهد المحلي والخليجي والعربي.

ويشهد المسلسل الكوميدي عودة نبيلة عبيد إلى شاشة التلفزيون بعد مشاركتها الأخيرة في مسلسل “كيد النسا 2” عام 2012، وكذلك عودة نادية الجندي بعد مشاركتها الأخيرة في مسلسل “أسرار” عام 2015، فيما كانت آخر مشاركة درامية لسميحة أيوب في مسلسل “مولد وصاحبه غايب” عام 2015.

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ويضم فريق عمل المسلسل الكوميدي الجديد كلاً من المؤلف أمين جمال وورشته الدرامية والمخرج وائل إحسان، إلى جانب النجمات: نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، أحمد السقا، معتصم النهار، هيفاء وهبي، أحمد فهمي، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسي، بيومي فؤاد، نانسي عجرم، حمدي الميرغني وغيرهم.

تدور أحداث المسلسل الرمضاني الجديد، الذي تم تصوير مشاهده الرئيسية بين دبي والقاهرة وبيروت، حول 4 سيدات مسنات، يقمن في فيلا واحدة، لكل واحدة منهن ميولها واتجاهاتها المختلفة عن الأخريات، لكن القاسم المشترك الذي يجمعهن هو الصداقة والألفة والذكريات المشتركة.

وتسرد أحداث كل حلقة في إطار درامي وكوميدي مختلف، سيتابع من خلاله الجمهور الكثير من المواقف والأحداث التي يشارك فيها نخبة من نجوم الفن في العالم العربي كضيوف شرف طوال أيام الشهر الفضيل.