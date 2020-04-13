خاص- ماهر يتصدر على انغامي

حلّ النجم اللبناني ماهر ضيفاً ليلة السبت الفائت، في 11 نيسان الجاري، عبر حساب انغامي على انستغرام وذلك في حفلة مباشرة ضمن “سهرة من البيت مع أنغامي”، لتشجيع الناس على الالتزام بالحجر المنزلي للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد.

قدّم ماهر خلال السهرة الفنية باقة من أجمل الأغنيات مباشرة من منزله، حيث تشارك مع محبيه أجمل اللحظات على وقع الاغنيات التي قدمها بصوته المميز.

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السهرة احتلت المرتبة الاولى على Live Anghami واستقطبت أكثر من 19 الف متابع، في رقم مميز يدل على ان الجمهور مشتاق لحفلات ماهر الاسبوعية الذي كان يحييها في ملهى “تايغا” الليلي.

ماهر شكر كل من تابعه في هذه السهرة، واعداً بالاجتماع مع الجمهور قريباً في ملهى التايغا بعد ان تتحسن الأوضاع الراهنة وتنتهي التعبئة العامة التي اعلنتها الحكومة اللبنانية.

نذكر ان آخر أعمال الفنان ماهر فيديو كليب أغنية “إنت هيِّ”، كلمات وألحان ماهر نفسه، توزيع Vox Box، وانتاج تايغا. وصورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة هيفا الفقيه التي قدمت ماهر بطريقة عصرية وجريئة وقريبة من عنصر الشباب في العمل.