كيف تقضي نور نعمة وقتا مثاليا في الحجر المنزلي؟ وما نصائحها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

شاركت مصممة الأزياء وخبيرة التنمية البشرية نور نعمة موقع فوشيا بنصائحها لكيفية قضاء وقت مثالي يحمل الفائدة والمتعة معا في البيت خلال فترة الحجر المنزلي التي يمرّ بها العالم أجمع بسبب فيروس كورونا المستجد، هدفا للوقاية منه والحد من انتشاره.

وعبر فيديو قامت بتسجيله داخل منزلها في الإمارات حيث تلتزم بتعليمات الحجر، قالت نعمة إنها لا تحب مصطلح "الحجر المنزلي" إنما تدعوه بالأمان المنزلي، معتبرة أن تغيير بعض المصطلحات يسهم بتقبّلها وعدم الإحساس بمعنى الحجر الذي يشبه معنى السجن.

وقالت بأن معظم هواياتها كانت تمارسها خارج المنزل مثل ركوب الخيل والرياضة والرسم، وباتت تحاول استثمار وقتها في المنزل لممارسة بعضها، مثل التمارين الرياضية والرسم والمطالعة التي باتت لها حصة كبيرة في أوقات نعمة داخل المنزل.

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وأكدت نور نعمة على أهمية وجود خطة بديلة لتوقف أعمالهم حتى لاتمرّ أوقاتهم مليئة بالغضب والتأفف، منوهة إلى مهارات جديدة من الممكن أن نتعلمها ويمكن أن تخدمنا وتساعدنا عند خروجنا من هذه المرحلة خاصة وأن مايمرّ به كل منا هو أمر عالمي وليس شخصيا.

وحثّت على ضرورة اتباع التعليمات الوقائية من استخدام المعقمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، لكنها شددت على أهمية الاهتمام بالمناعة النفسية والحالة المعنوية بالابتعاد عن متابعة الأخبار العامة البعيدة عن المصادر الطبية والحكومية الحقيقية، وعدم الاكتراث بالأحاديث المنقولة بين الناس دون اعتمادها على مصادر طبية ورسمية، مبينة أن هذا الأمر يؤثر كثيرا على طاقاتنا.

وألمحت نعمة إلى كيفية صنع طاقة جميلة تساهم في رفع الطاقة الإيجابية، خاصة خلال التواجد بالمنزل، كاشفة عن بعض التفاصيل التي يمكن لكل إنسان أن يقوم بها بهدف رفع معدلات الثقة والطاقة الإيجابية.

كذلك تحدثت عن الأزياء والألوان التي يمكن ارتداؤها في المنزل والتي تسهم بتأثير الهدوء النفسي عوضا عن العصبية الدائمة.

إضافة إلى ذلك، تحدثت نعمة عن كيفية الالتزام بالأطعمة الصحية خاصة وأن المطبخ أضحى المكان المفضل للكثيرين بظل الحجر المنزلي، وكيفية اختيار الطعام الصحي، وماهية الأطعمة التي علينا الابتعاد عنها.