تولاي هارون تطالب الأمم المتحدة برفع الحظر عن سوريا

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"الخليج 365" من بيروت: طالبت الفنانة السورية تولاي هارون الأمم المتحدة برسالة عبر الفيديو، برفع الحظر عن بلادها، والشعب السوري الذي يمر بمرحلة صعبة جدا بتفشي فيروس كورونا.
وقالت هارون: "باعتبار أنكم تدّعون الإنسانية والديمقراطية.. نحن لدينا حظر في كل شيء، ونحن شعب طيب عانى ما عاناه خلال هذه المرحلة".
وأضافت: "الأهم من هذا كله أن هناك حالات إنسانية كثيرة، وفي عدة نواح سواء إنسانية أو معيشية أو اقتصادية، لذلك أتمنى من كل قلبي أن ترفعوا الحظر عن سوريا".
وتابعت: "الشعب السوري لا يستأهل ما يجري له".
وختمت الفنانة السورية مقطع الفيديو بعبارة: "أتمنى أن تصلكم رسالتي".
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