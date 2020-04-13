الارشيف / فن ومشاهير

تولاي هارون تطالب الأمم المتحدة برفع الحظر عن سوريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

"الخليج 365" من بيروت: طالبت الفنانة السورية تولاي هارون الأمم المتحدة برسالة عبر الفيديو، برفع الحظر عن بلادها، والشعب السوري الذي يمر بمرحلة صعبة جدا بتفشي فيروس .

وقالت هارون: "باعتبار أنكم تدّعون الإنسانية والديمقراطية.. نحن لدينا حظر في كل شيء، ونحن شعب طيب عانى ما عاناه خلال هذه المرحلة".

وأضافت: "الأهم من هذا كله أن هناك حالات إنسانية كثيرة، وفي عدة نواح سواء إنسانية أو معيشية أو اقتصادية، لذلك أتمنى من كل قلبي أن ترفعوا الحظر عن سوريا".

وتابعت: "الشعب السوري لا يستأهل ما يجري له".

Advertisements

وختمت الفنانة السورية مقطع الفيديو بعبارة: "أتمنى أن تصلكم رسالتي".

مواضيع قد تهمك :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تولاي هارون تطالب الأمم المتحدة برفع الحظر عن سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا