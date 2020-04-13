شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل يكشف سبب تغيير اسم مسلسل النجمة يسرا من"دهب عيرة" لـ" خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المنتج الفنى جمال العدل، عن سبب تغيير اسم مسلسل النجمة يسرا، من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد"، مؤكدا أن سبب التغيير هو عدم معرفة معظم الناس فى الدول العربية، لم يعرفوا معنى "عيرة".

وقال العدل، خلال تصريحات تلفزيونية: "خيانة عهد كان أحد الأسماء الموجودة، وعجبنا جدا لما طلع فى نفس التوقيت، لكن كان فيه ناس مثلا فى الجزائر بتسألنى عن إيه كلمة عيرة مش فاهمينها، قالك يعنى إيه عيرة، عايزين يفهموا اللفظ وفيه ناس بالنسبة لهم اللفظ تقيل شوية".

وكشف العدل، عن محاور المسلسل، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2020، قائلا: "خيانة عهد double meaning لطيف، بطلته اسمها عهد، وهل خيانة عهد يعنى عهد هى اللى خانت ولا اتخانت، أنا شايفه اسم يدل أكثر على المسلسل واسم لطيف، فعادى وده بيحصل لغاية يوم العرض، طالما محطتش الاسم وممكن نغيره فى أى وقت".

وفى نفس السياق، تستمر النجمة يسرا فى تصوير مسلسلها الرمضانى المقبل "خيانة عهد" حتى نهاية شهر رمضان المقبل، حيث صورت حوالى 10 حلقات من المسلسل منها مشاهد فى المقابر ومشاهد فى مشرحة زينهم، ويواصل فريق العمل تصويرالمشاهد بشكل مكثف رغم الظروف الحالية وأزمة فيروس كورونا، كما يكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوير يومياً، مع أخذ بالإرشادات الصحية لمواجهة فيروس كورونا وذلك للحاق بالعرض فى شهر رمضان وتسليم الحلقات أول بأول للجهة لمنتجة بعد انتهائه من مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل.

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مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة .

وتجسد بطلة العمل الفنانة يسرا دور امرأة تمتلك مصنع ملابس وتقوم بحل مشاكل أخواتها وتهمل ابنها الذى يجسده الفنان خالد أنور، الذى يلجأ إلى تعاطى المخدرات ويصبح مدمنا، وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها فى إطار اجتماعى.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.