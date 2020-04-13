شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال مختلف لجينيفر لوبيز بعيد الفصح مع عائلتها بالعزل المنزلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت النجمة الأمريكية جينفير لوبيز احتفال خاص ومختلف بعيد الفصح وأعياد الربيع، مع أبنائها الأربعة و صديقها اليكس رودريجز، حيث قامت بتجهيز لعبة صيد البيض " Egg Hunt الشهيرة لأطفالها، وفى النهاية أهدتهم جميعا هدايا عيد الفصح.









ونشر أليكس رودريجز فيديو للإحتفال، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، معلقا عليه :"عيد فصح سعيد..مع كل شيء يحدث الآن ، شعرت بالارتياح للعودة إلى القليل من الحياة الطبيعية فى الاحتفال بعيد الفصح..وضعت جين معا لعبة Egg Hunt المدهشة التي يحبها الأطفال .. وحققت ايلا الفوز الكبير".

وتابع :"آمل أن يحظى الجميع بعيد الفصح أو الفصح بأمان وصحة. خصص وقتًا إضافيًا للاتصال بعزيز. كن قويا".





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جينفير لوبيز

وكانت دعمت النجمة جينفير لوبيز وصديقها أليكس رودريجيز حملة حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو للبقاء فى المنزل، حيث نشرت فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تقول به "نريد منك أن تبقى فى المنزل من فضلكم لوقف انتشار فيروس كورونا COVID-19، سنبقى فى المنزل لحماية من هم فى الخطوط الأمامية والأطباء والممرضات والفنيين الذين يعملون بجد لإنقاذ الأرواح فى مستشفياتنا".

يذكر أن جنيفر لوبيز قررت أن تقضى فترة الحجر المنزلى الذاتى بمنزلها الموجود فى ميامى بفلوريدا خوفا من انتشار فيروس كورونا بطريقة لم يتوقعها الكثيرمن محبيها وعشاقها حول العالم فكان من المتوقع أن لوبيز ستقضي وقتها بين الموسيقي و الغناء، لكن ركزت النجمة البالغة من العمر ( 50 عاما ) علي ممارسة الرياضة باستمرار مع طفليها التوأم وصديقها لاعب البيسبول الشهير اليكس رودريجير و ابنتيه ، ظهرت جنيفر لوبيز بإحدي مقاطع الفيديو و هي تلعب مع عائلتها الكرة الطائرة ، بينما ظهر اليكس رودريجيز بأحدي مقاطع الفيديو و هو يقوم بتمرين جنيفر لوبيز و ابنتها ايمي علي لعبة البيسبول التي يعد رودريجيز احدي أهم وأشهر أبطالها في العالم ، بينما ظهرت ابنتيه بالفيديو خلال تصوير الفيديو.