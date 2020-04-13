شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: السياسة الخارجية المصرية فى عصر السيسى أثبتت نجاحاً مذهلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، أن السياسة الخارجية المصرية فى عصر الرئيس السيسى أثبتت نجاحاً مذهلاً، ونجح فى إدارة ملفات معقدة بامتياز يجعلنا فخورين به.

وكتب العدل، عبر حسابه على تويتر: "السياسة الخارجية المصرية فى عصر الرئيس السيسى أثبتت نجاحاً مذهلاً، والتوازن الذى أدار به العلاقات الخارجية التى بدأت بالرفض، بعدما وصفوا ثورة 30 يونيو العظيمة بالانقلاب، حتى وصلوا للقبول به بل الثناء عليه فى إدارة ملفات معقدة نجح فيها بامتياز يجعلنا فخورين به".

من ناحية أخرى، كشف العدل عن تحضيره لأوبريت بعنوان "أنت أقوى"، يشارك فيه محمد منير وكارول سماحة وتامر حسني وصابر الرباعي وسميرة سعيد، لافتا إلى أنه من المقرر عرض الأوبريت نهاية الأسبوع.

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وأردف العدل: "أوبريت أنت أقوى بمثابة رسالة مصر إلى الإنسانية، ومن المقرر أن يسجل محمد منير وتامر حسنى الأجزاء الخاصة بهما اليوم، ويليهما صابر الرباعى ووائل الجسار غدا".

وكان الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، تحدث عن بعض الإساءات التى شنها مواطنون فى الكويت ضد مصر، قائلا: "المثقفون رأوا ضرورة أن يتدخلوا لمنع أى وقيعة بين مصر والكويت".

وقال العدل، إن الشاعر جمال بخيت تبنى فكرة إصدار بيان للتحدث عن العلاقات التاريخية بين الشعبين المصرى والكويتى وكان فى مقدمة المشاركين فى البيان الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مشيرًا إلى أنه تم تسليم البيان إلى السفارة الكويتية فى مصر.

وتابع العدل: "قائمة الموقعين على البيان لم تقتصر على الفنانين والكتاب فقط، بل شملت مهندسين وفئات أخرى"، مؤكدا أن البيان لا يعتبر دعوة لعدم معاقبة مرتكبى الإساءة".