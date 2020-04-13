شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى وفاة سيد زيان..نافس عادل إمام واكتشف محمد هنيدي وحفظ القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يختلف أحد علي موهبة الفنان الراحل سيد زيان فقد كان له أسلوبه المميز في الكوميديا بجانب مواهبه الأخرى في الغناء وإلقاء المواويل واستطاع هذا النجم الراحل أن ينافس عادل إمام في المسرح الذي بدأ به حياته الفنية مع فؤاد المهندس في "سيدتي الجميلة " كما أنه له الكثير من القصص والحكايات منها مثلا قصة اكتشافه لنجم الكوميديا محمد هنيدي ، واليوم 13 ابريل هو ذكري رحيله عام 2016 .



نافس عادل امام في المسرح

منافس قوي لعادل أمام في المسرح

كان الفنان سيد زيان يعشق المسرح فهو نجم مسرح أول نافس عادل إمام وسعيد صالح وسمير غانم ومحمد صبحي في مرحلة الثمانينات وبداية التسعينات وكان نجم كبير من نجوم الشباك في المسرح فكان مسرحه ممتلئًا على آخره شهور الصيف وكامل العدد حتى أن معظم المسرحيات تعلق عملها في موسم الشتاء، إلا أنه هو وعادل إمام الوحيدان اللذان يقدمان مسرحياتهما حتى في موسم المدارس والشتاء وبنجاح ساحق، فكان منافسا شرسًا للزعيم في المسرح وقدم الكثير من المسرحيات منها مثلا : ( العسكري الأخضر ، الفهلوي ، البرشوت ، القشاش ، كحيون ربح المليون ، خد الفلوس وأجري ، واحد لمون والتاني مجنون ) وغيرها من الاعمال المسرحية الكوميدية .



محمد هنيدي مع سيد زيان في المسرح

الفنان الراحل سيد زيان كان عندما يتوسم موهبة في ممثل كوميدي كان يمنحها له وهذا مكا حدث مع الفنان محمد هنيدي فكان زيان هو أول من قدم الفنان محمد هنيدي في مسرحية «أبو زيد» عام 1985 ومن بعده قدمه في عدة مسرحيات معه حيث تنبأ له بمستقبل فني كبير، وقد كان بالفعل وقدم أيضًا الفنان أحمد آدم في بداياته، وساعده حتى نال البطولة .

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حفظ القرآن ورتله ترتيلا

الفنان الراحل سيد زيان كان له صوتاً جميلاً معبراً، فقد كان والده يعده ليكون مقرئا للقرآن الكريم فقد حفظ القرآن الكريم كله، وهو صغير، وكان صوته قوي يشكله كيف يشاء في تلاوة القرآن الكريم وكان قبل مرضه يذهب متخفيًا لحضور دروس الدين ومجالس لمشايخ، وقد أدي فريضة الحج أكثر من مرة وقام بعمل العمرة لأكثر من مرة أيضًا. وبعد مرضه تفرغ لاستعادة حفظه لكتاب الله وهو على فراش المرض واستعادة ما كان يحفظه من القرآن عن ظهر قلب وحقق حلم والده عندما ختم القرآن وأصبح لا يفارق لسانه، واستمر رفيقًا له حتى توفي في أبريل 2016 بعد نطقه الشهادتين.