شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله فى فيديو طريف مع بناته وأزواجهن بعد التعقيم ومحاولة للفرفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان صلاح عبد الله جمهوره بفيديو جديد مع بناته دنيا وشروق وأزواجهن على تطبيق "تيك توك"، فى محاولة للتسلية بالعزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا علي الجميع، ونشره عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، معلقا عليه :"مع بناتي وأزواجهم بعد التعقيم السليم ومحاولة للفرفشة ويارب أحلى صباح من جوه قلب صلاح نهدى بقى ونرتاح والكابوس ينزاح".

و أهدى الفنان القدير صلاح عبد الله، قصيدة لروح الدكتورة سونيا عبد العظيم، ضحية فيروس كورونا فى الدقهلية، التى اعترض أهالى قرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا بالدقهلية، على دفنها فى مقابر القرية.



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وكان الفنان صلاح عبد الله، أعرب عن حزنه الشديد، بسبب واقعة رفض أهالى قرية شبرا البهو بالدقهلية دفن جثة طبيبة إثر إصابتها بفيروس كورونا، موضحا أنها رحلت عن الدنيا من أجل حمايتهم.

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وقال الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه بموقع تويتر:"هيا ماتت من أجلهم، وهمه رفضوا إنها تندفن عندهم، ياقلبهم،اللى إتملا بجهلهم ورعبهم، وانتوا ياللى فى إيدكم وعيهم، مسئولين زيهم الدكتورة ماتت يلا نوعى بعضنا".

و دعا الفنان الكبير صلاح عبد الله، محبيه ومتابعيه بالاشتراك فى تحدى جديد، بدأه عبر حساباته على السوشيال ميديا، وهو الاستعانة بالصور القديمة التى تجمعنا بالأصدقاء، ونشر صورة شهيرة له مع مجموعة من الفنانين، عبر حسابه على "انستجرام".

صلاح عبد الله استعان بصورة تجمعه بكل من أحمد السقا وأحمد عز وأحمد رزق وشريف منير، والمخرج عمرو عرفة، وعلق عليها "قبلت التحدي من الجميع وسط جائحة كورونا.. أطلب من كل الإيجابيين عشاق الحياة اليوم أن ينضموا إلى التحدي وينشروا صورة لهم من ألبوم الحياة..صورة واحدة فقط، بدون وصف.. الهدف هو إغراق الإنستجرام بصور ايجابية بدلا من السلبية رغم مرارة الواقع المعيش".