شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..كيف سيصبح العالم بعد انتهاء الفيروس؟ محمد صبحي يجيب فى "خيبتنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيف سيصبح العالم بعد انتهاء الفيروس ؟ هذا السؤال طرحه النجم محمد صبحي في مسرحيته الأخيرة " خيبتنا " التي كتبها عام ٢٠٠٤ وأخرجها وقام ببطولتها عام ٢٠١٨ وعرضت عام 2019 و2020 وكان في نهايتها مشهد تخيلي أصبح حقيقة .

ونشر النجم محمد صبحي هذا المشهد من المسرحية عبر صفحته ليكون بذلك سباقا في توقع ما حدث وما يمر به العالم حاليا من حيرة في امر فيروس " كورونا " الذي أصاب الدول العظمي ومنها أمريكا الذي أصابها الفيروس أيضا في مسرحية " خيبتنا " وهذا المشهد يعد من أقوي وأهم المشاهد في تلك المسرحية الكوميدية .

مسرحية "خيبتنا" تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات ميرنا زكرى وعبير فاروق وربيعة رفيع والوجه الجديد حازم القاضى.



محمد صبحي في خيبتنا

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تتناول مسرحية "خيبتنا" ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.

"خيبتنا" مسرحية صريحة فيها دعوة لقراءة التاريخ ومعرفة الماضى لرسم المستقبل بطاقة إيجابية عالية، لأن الإنسان بدون وطن يصبح مشتتا، لأننا نجاة للوطن والوطن لنا نجاة".