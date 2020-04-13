مرة جديدة يستمر النجوم العرب على برنامج تيك توك بأطرف الفيديوهات وأكثرها تسلية في الحجر المنزلي لا سيما النجمتان نسرين طافش وستيفاني صليبا. تابعوا تيك توك النجوم ما زال مستمراً بفيديوهات جديدة: View this post on Instagram A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on Apr 6, 2020 at 5:59am PDT نسرين طافش كانت نجمة الأسبوع على برنامج تيك توك بفيديوهاتها الطريفة التي تقلد فيها النجوم وهذا أطرفها. View this post on Instagram A post shared by Stephanie Salibaستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial) on Apr 5, 2020 at 12:48pm PDT لبنانياً كسحت النجمة ستيفاني صليبا النجمات بفيديوهاتها الطريفة على برنامج تيك توك، حيث نشرت الكثير منها وأطرفها مع كلبها الصغير. Advertisements View this post on Instagram A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim) on Apr 8, 2020 at 4:32am PDT النجمة نادين نسيب نجيم هي الأطرف على الإطلاق في برنامج تيك توك، حيث ظهرت مؤخراً بهذا الفيديو الطريف عبر انستقرام. View this post on Instagram A post shared by Nour Arida (@nouraridaofficial) on Apr 6, 2020 at 6:05am PDT ولا ننسى نور عريضة التي تنشر باستمرار فيديوهات طريفة مع ابنتها أيلا، لكنها ظهرت بهذا الفيديو مؤخراً على تيك توك. تابعوا المزيد: أعياد ميلاد النجوم وأولادهم في الحجر المنزلي المشاهير العرب وحيواناتهم الأليفة في الحجر المنزلي احذية السنيكرز رفيقة النجمات العرب في الحجر المنزلي

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