“لايف ستايلز ستوديوز” تنشر الإيجابية والأمل مع محمد سرور في زمن كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أغنية جديدة للنجم المصري محمد سرور بعنوان “اضحك الدنيا حلوة”، كلمات والحان محمد الرفاعي، توزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماسترينغ امير محروس.

“لايف ستايلز ستوديوز” أصدرت الكليب، عبر قناة الشركة الرسمية في موقع يوتيوب، وحقق في ثلاثة أيام ما يقارب الـ700 ألف مشاهدة.

ويعتبر هذا التعاون هو الثاني الذي يجمع الفنان المصري محمد سرور وشركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد نجاح كليب أغنية “كل شيء مسموح” الذي حقق نجاحًا لافتًا على صعيد الأعمال المصورة عند اصداره في شهر أكتوبر من عام 2019 الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “لايف ستايلز ستوديوز” لم تكن في وارد إطلاق هذه الأغنية في الوقت الحالي، لكنها ارتأت فيما بعد أن تصدر العمل بالاتفاق مع الفنان محمد سرور، لما تحمله الأغنية من فرح وإيجابية وتبعثه من أمل في ظل هذه الأزمة الصحية التي يعيشها العالم مع انتشار فيروس كورونا.