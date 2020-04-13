إيما واتسون تتبرع بنفقات عيد ميلادها للأطفال

متابعة بتجـــــــــرد: تشارك النجمة البريطانية إيما واتسون زملاءها مثل المطربة ريتا أورا، والشيف نيجيلا لوسون، والمطرب والممثل روبي ويليامز في حملة “ساعدوا الجوعى” لضمان عدم تأثر الأطفال الفقراء وأعضاء الرعاية الصحية بأزمة كورونا.

واستطاع أعضاء الحملة جمع أكثر من مليون جنيه استرليني لإطعام الأطفال المحتاجين في لندن وضواحيها.

وقالت بطلة هاري بوتر إنها ستتبرع بتكاليف عيد ميلادها الـ30 الذي تحتفل به في 15 أبريل الجاري لصالح الحملة لإطعام أكبر قدر ممكن من الأطفال المحتاجين ومن لم تساعدهم ظروفهم على إعداد الطعام مثل أعضاء الفرق الطبية التي تكافح كورونا على مدار الساعة.

من جانب آخر، قالت واتسون إن تشبيهها بالنجمة جوليا روبرتس يسعدها ويجعلها تشعر بأنها تسير على الطريق الصحيح في عالم التمثيل، لأن جوليا هي حلم حياتها منذ الصغر “جوليا بطلتي ومثلي الأعلى، كنت أتمنى وأنا طفلة أن أكون مثلها، إنها شخصية جاذبة ولها ابتسامة ساحرة”.

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وأشارت إلى أنها تسير بسياسة الخطوة خطوة لذلك حرصت على استكمال دراستها حتى نالت بكالوريوس في آداب اللغة الانجليزية، كما أنها تواصل بتؤدة مشوارها في عالم الدعاية وعروض الأزياء ولذلك أصبحت وجهاً إعلانياً لشركات كبرى مثل لانكون وبربري.

كما عينت واتسون سفيرة نوايا حسنة للنساء للأمم المتحدة للمساعدة في تحقيق المساواة بين النساء والرجال.

في سياق متصل، قالت النجمة الشابة إنها ليست متعجلة في الارتباط لأنها لم تجد حتى الآن الرجل المناسب، وعندما تعثر عليه فستعلن ذلك للجميع.