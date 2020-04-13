سحب لعبة “أنيمال كروسينغ” الإلكترونية في الصين

متابعة بتجـــــــــرد: لم تعد لعبة الفيديو الشهيرة “أنيمال كروسينغ” متاحة للتحميل في مواقع الأسواق الإلكترونية بالصين، وذلك بعد رصد اختراق محتجين من هونغ كونغ للمنصة، ونشر رسائل مؤيدة للديمقراطية في جزر اللعبة الافتراضية.

ولم تكن الحكومة الصينية قد وافقت بصورة رسمية على بيع اللعبة في أسواقها الإلكترونية، ولكن حتى وقت قريب كان بإمكان الراغبين شراء اللعبة عبر أسواق إعادة بيع الألعاب إلكترونية، إلا أن هذه المواقع لم تعد تتيح تحميل اللعبة.

وبحسب مجلة “تايم” الأمريكية فإن لعبة “أنيمال كروسينغ” التي تتيح للأطفال بناء عالمهم الافتراضي في قرى وجزر تقطنها الحيوانات، باتت محظورة في أسواق الألعاب الإلكترونية في الصين، لكن من غير المعروف ما إذا كانت الخطوة تأتي بتوجيهات رسمية من الحكومة، أم أن تلك المواقع قد اتخذت قرار حظر اللعبة بمفردها.

ورجح مستخدمو مواقع التواصل في الصين أن يكون سبب سحب اللعب الشهيرة من أسواق بيع الألعاب الإلكترونية في الصين رسائل الاختراق التي نشرها محتجون من هونغ كونغ على تطبيق اللعبة.