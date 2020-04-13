شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تصوير مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف والبرومو خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر تصوير مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف حتى منتصف شهر رمضان والذى يعود به بقوة للمنافسة فى السباق الرمضانى، وطرح البرومو خلال أيام للمخرج ياسر سامى، ويصور يوسف الشريف مشاهده فى ديكور مكاتب وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان محمد المزربان، ومحمد كيلانى التى تستمر لـ 20 ساعة فى اليوم.

وانتهى أبطال المسلسل من تصوير أكثر من نصف مشاهد العمل فى عدد من الديكورات منها ستديوهات فى شبرامنت بالهرم وغيرها، حيث يكثف مخرج العمل ياسر سامى عدد ساعات التصويرخاصة أنه من أوائل الاعمال التى تم تصويرها لموسم رمضان.

Advertisements

ويعود النجم يوسف الشريف بمسلسل "النهاية - The End" إلى الدراما للمنافسة به فى موسم رمضان المقبل، بعد غياب عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب"، الذى شارك فى بطولته روجينا، محمد رياض، سهر الصايغ، رامز أمير، سامى مغاورى، رانيا الخطيب، هادى الجيار، محمد أبو الوفا، صفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، من إنتاج تامر مرسى، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل "النهاية – The end"، تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه فى أحداث المسلسل.