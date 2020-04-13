شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تقدم مسلسل انيميشن جديد بعنوان "الفراجنة"..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانه سوسن بدر من وضع صوتها على أحداث مسلسل الأنيميشن "الفراجنه"، والذى يعد أول مسلسل كرتون فرعونى

ينافس العالمية، ويشارك فى بطولته كل من سامي مغاوري، ومروة عبد المنعم، ومن تأليف وائل سعد، وإخراج عبد الرحمن محمد، ولم يتم تحديد موعد لطرحه سواء على اليوتيوب أوإحدى المنصات الرقمية.

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من ناحيه أخري تشارك سوسن في رمضان المقبل بمسلسل "ونحب تانى ليه"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، من بطوله ياسمين عبد العزيز ،وشريف منير، وكريم فهمى، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب،و تارا عماد، وصبا الرافعى.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر، مسلسل "بخط الإيد" بطولة النجم أحمد رزق، والتي كان يعرض على شاشة dmc مؤخرا، من إنتاج شركة سينرجى، ولاقى نجاحا وصدى واسعا منذ عرض الحلقات الأولى، خاصة أن المسلسل يتناول قضية الرجل والمرأة، وهى قضية تهم أغلب البيوت المصرية، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "إزى الصحة" عام 2017.