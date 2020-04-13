صور| ريهام أيمن تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

خضعت الفنانة ريهام أيمن، لجلسة تصوير جديدة، مع احتفالات عيد الفصح المجيد.

ونشرت ريهام، الجلسة عبر حسابها على انستجرام، وعلقت: "عيد فصح سعيد على الجميع".

يُذكر أن الفنانة ريهام أيمن تزوجت من الفنان شريف رمزي في عام 2015، بينما كانت آخر أعمالها عام 2013 من خلال مسلسل العراف.

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