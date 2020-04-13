غادة نافع ترثي والدة دنيا عبد العزيز-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - توفيت اليوم الأحد 12 أبريل/نيسان والدة الممثلة المصرية دنيا عبد العزيز داخل إحدى مستشفيات القاهرة بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقد أعلن الخبر الممثل المصري ​أحمد فريد​، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة دنيا عبد العزيز".

ونعت الراحلة الممثلة المصرية ​غادة نافع​ ابنة الممثلين الراحلين ​إيهاب نافع​ و​ماجدة الصباحي​ وتوجهت لـ عبد العزيز فكتبت :"تقفُ الكلمات عاجزةً عن وصف شعور الرحيل ، ولكن عندما يكونُ الرحيل للانسانة التي لاتُعوضُ ولايُمكن ان تجدي مثلها يكُونُ من الصعب ان نقف اقوياء

اختي وحبيبتي ليتني عندك الله يجبر قلبك ويصبرك على فراق والدتك والغالية عليًا جدا

وعشره العمر والستين ولها مكانه لا تعوض في قلبي وعند اسرتي

انا لله وأنا اليه راجعون عظم الله أجرك حبيبتي والله يرحم والدتك ويغفر لها ويثبتها عند السؤال ويلهمك الصبر والسلوان".

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