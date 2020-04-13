محمد رمضان يرد على أحمد فهمي ويحرجه -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - لا يزال مسلسل الحرب بين الممثلين المصريين ​محمد رمضان​ و​أحمد فهمي​ قائماً وآخر فصوله قيام محمد رمضان بإحراج أحمد فهمي والرد على تصريحاته الأخيرة بعدم تفضيل الأخير العمل مع رمضان عبر نشره مقطع فيديو قديم لـ فهمي منذ سنة خلال تصريحه على إحدى شاشات التلفزة .

الفيديو المذكور يظهر عندما حلّ أحمد فهمي ضيفاً منذ أكثر من عام في برنامج واحد من الناس، وتحدث خلاله عن نجومية محمد رمضان، مؤكداً أنه يمتلك موهبة كبيرة، قائلاً: "محمد رمضان نجم ناجح وموهوب جداً… حينما كنت في معهد الفنون المسرحية، كنت أخجل من التمثيل بعد محمد رمضان، لديه إمكانات كبيرة".

وكان فهمي أعلن رفضه المشاركة في عمل فني مع محمد رمضان، وذلك خلال لقاء تلفزيوني منذ أيام عديدة، كشف خلاله عن نصيحته لهنا الزاهد برفض المشاركة في مسلسل "البرنس" لأنّ حجم الدور لا يناسبهاإشارة إلى أن محمد رمضان انتهي اليوم من تصوير مشاهد مسلسله البرنس الذي سيعرض خلال السباق الرمضاني الحالي.

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