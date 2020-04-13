شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه فى 30 أبريل .. أخر تريلر للموسم الخامس والأخير من Blindspot والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة NBC، أخر تريلر للموسم الخامس والأخير من سلسلة الأكشن Blindspot، التى سيبدأ عرضه فى 30 أبريل الجارى، واحتوى البرومو الذى وصلت مدته إلى 30 ثانية، على الكثير من اللقطات التشوقية للموسم الجديد، وكانت قد قامت الشبكة بـ تقديم موعد طرح الموسم الجديد من العمل، للترفيه عن المشاهدين العالقين فى بيوتهم، بسبب فريوس كورونا.

وفى الفترة الأخيرة، قامت العديد من الشبكات بإعادة جدولة لـ مختلف برامجها، ومسلسلاتها، بسبب فيروس كورونا، الذي هز العالم وأغلق فعليًا صناعة الترفيه، حيث تم تأجيل مواعيد العرض الأول، أو إلغاء طرح بعد الأعمال، كما سيقوم بعض من المنتجين الاخرين بـ طرح بعض حلقات ويستأنفون إنتاج وتصوير باقى الحلقات المتبقية في وقت لاحق.

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وتبدأ أحداث الموسم الخامس من "Blindspot" في أعقاب الانفجار الذي ترك جين (جيمي ألكسندر)، يشاهده كضربة طائرة بدون طيار من خلال المنزل الآمن مع بقية الفريق في الداخل، وتتضمن الأسئلة التي يجب الإجابة عنها الموسم الجديد، من نجح في الحياة، وما إذا كان الفريق سيكون قادرًا على إزالة أسمائهم في أعقاب صعود مادلين (ماري إليزابيث ماسترانتونيو) إلى السلطة.

ويقوم ببطولة العمل سوليفان ستابلتون، وروب براون، وأودري إسبارزا، وآشلي جونسون، وإنيس إزمير، وكان قد حقق الموسم الرابع من مسلسل "Blindspot"، مشاهدات بـ متوسط ​​0.8 في الفئة العمرية بين 18 إلى 49 عام، بـ مجموع 4.3 مليون مشاهد بشكل عام في تصنيفات Nielsen Live + 7.

المسلسل ينتمى لفئة الأكشن والجريمة، وهو من إعداد وتأليف مارتن جيرو، وعرض لأول مرة على قناة "إن بى سى" فى 21 سبتمبر عام 2015، قصة المسلسل تدور حول العثور على حقيبة فى ميدان تايمز بمدينة نيويورك، ودارت الشكوك أن بداخلها قنبلة، وعندما تقوم الشرطة بفتحها تجد بداخلها فتاة مرسوم على جسمها أوشام تدل على أنها ضابط فى مكتب التحقيقات الفدرالى، لكنها فاقدة الذاكرة، فتدور الأحداث فى إطار من التشويق والإثارة.