فن ومشاهير

تعرف على ثروة مغينة الراب المتوفية شينا روجرز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور أيام علي وفاة مغنية الراب و عارضة الأزياء الشابة شينا روجرز و العروفة باسم شينا ، مازالت قيمة ثروتها تشغل الكثير من المعنيين بالموسيقي والغناء حول العالم ، حتي ان كشفت عدد المواقع  ابرزها " otakukart " عن ثروتها .

حيث أشار الموقع ان ثروة النجمة الراحلة التي عانت الفترة الأخيرة من الاكتئاب بسبب وفاة والدتها و شرب المخدرات لفترة ما بين 3 الي 4 ملايين دولار امريكي ، و ذلك كون شينا عملت في بداية حياتها مع عدد من  وكالات الأزياء الشهيرة قبل تطرقها لعالم الموسيقي و الغناء .

يذكر أن  شينا توفيت يوم الأربعاء الماضي و ذلك عن عمر يناهز الـ 25 عاما  بمنزلها الموجود في فيلادلفيا و هو ما كشفه مدير اعمالها جون ميللر لموقع " بيبول" .

وأصدرت عائلة شينا بيان تؤكد فيه أن النجمة الشابة الراحلة كانت محبوبة للغاية وستفتقدها العائلة بشدة " .

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بدأت شينا روجرز حياتها كعارضة أزياء ، و ذلك بالتوقيع مع Ford Models عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها ، وبعد عدة سنوات تطرقت لعالم الموسيقي و الغناء و أطلقت أول أغانيها الـ " SINGLE " في أوائل العشرينيات من عمرها ، وحققت نجاح كبير و سريع عبر الإنترنت من اخلال أغنية " Selfie " التي اطلقتها في عام 2013 ، كذلك حققت نجاح كبير من خلال أغنيتها " Glen Coco " التي اطلقتها في عام 2014.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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