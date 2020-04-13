شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ثروة مغينة الراب المتوفية شينا روجرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور أيام علي وفاة مغنية الراب و عارضة الأزياء الشابة شينا روجرز و العروفة باسم شينا ، مازالت قيمة ثروتها تشغل الكثير من المعنيين بالموسيقي والغناء حول العالم ، حتي ان كشفت عدد المواقع ابرزها " otakukart " عن ثروتها .

حيث أشار الموقع ان ثروة النجمة الراحلة التي عانت الفترة الأخيرة من الاكتئاب بسبب وفاة والدتها و شرب المخدرات لفترة ما بين 3 الي 4 ملايين دولار امريكي ، و ذلك كون شينا عملت في بداية حياتها مع عدد من وكالات الأزياء الشهيرة قبل تطرقها لعالم الموسيقي و الغناء .

يذكر أن شينا توفيت يوم الأربعاء الماضي و ذلك عن عمر يناهز الـ 25 عاما بمنزلها الموجود في فيلادلفيا و هو ما كشفه مدير اعمالها جون ميللر لموقع " بيبول" .

وأصدرت عائلة شينا بيان تؤكد فيه أن النجمة الشابة الراحلة كانت محبوبة للغاية وستفتقدها العائلة بشدة " .

Advertisements

بدأت شينا روجرز حياتها كعارضة أزياء ، و ذلك بالتوقيع مع Ford Models عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها ، وبعد عدة سنوات تطرقت لعالم الموسيقي و الغناء و أطلقت أول أغانيها الـ " SINGLE " في أوائل العشرينيات من عمرها ، وحققت نجاح كبير و سريع عبر الإنترنت من اخلال أغنية " Selfie " التي اطلقتها في عام 2013 ، كذلك حققت نجاح كبير من خلال أغنيتها " Glen Coco " التي اطلقتها في عام 2014.



