محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان محمد رجب، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، بوستر مسلسل الاختيار للفنان أمير كرارة. وكتب رجب موجها رسالة لأمير كرارة: "ألف مبروووك حبيبي وأخويا إن شاء الله تكسر الدنيا". المسلسل بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإياد نصار وإسلام حافظ من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وسيتم عرض المسلسل على قناة أون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رجب ينشر بوستر "الاختيار".. ويوجه رسالة لأمير كرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.