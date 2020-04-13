نجوم في الحظر| سامح حسين بالدراجة في منزله (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان سامح حسين عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو يشارك به جمهوره لحظاته في الحظر. وظهر سامح في الفيديو وهو يقود دراجته في منزله، وعلق عليها: "السواقة وحشتني قوي ياجدعان، هنحارب الكورونا،

قاعد بالبيت". وكان آخر أعمال سامح حسين مسرحية "المتفائل"، بمشاركة الفنانة حنان عادل.

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