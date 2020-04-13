"طوكيو" نجمة "La casa de papel" تطلب التبرع لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة الإسبانية "أورسولا كوربيرو"، الشهيرة بشخصية طوكيو في المسلسل الشهير La casa de papel، صورة لها تدعو العالم للتبرع للمساعدة في علاج كورونا .

وكتبت أورسولا كوربيرو، في تعليقها على الصورة: "انضم إلى حركة #YoMeCorono وساعد في وقف هذا الوباء، يعمل العلماء بلا كلل لإيجاد علاج والآن هم بحاجة لمساعدتنا. إنه بسيط للغاية".

وتابعت: "ادخل على www.yomecorono.com، وساعد في ما يمكنك فعله، وشارك صورتك مع هاشتاج #YoMeCorono للمساعدة في نشرها، من المهم للغاية جمع الأموال لوقف هذا الوباء في أقرب وقت ممكن. سأقدم تبرعي، نحن كثيرون هنا ويمكننا فعل أشياء مذهلة معًا".

وعُرض لأورسولا كوربيرو مؤخرا الجزء الرابع من المسلسل الأسباني الشهير " La casa de papel"، والذي حقق نجاحا كبيرا.