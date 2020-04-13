ماجي بوغصن تكشف عن بوستر مسلسلها الرمضاني "أولاد آدم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

كشفت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، عن بوستر مسلسلها الجديد "أولاد آدم" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

ونشرت بوغصن، البوستر، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "ما في حدا برّا الخطيّة.. كلنا أولاد آدم".

مسلسل "أولاد آدم" بطولة: مكسيم خليل، وقيس الشيخ نجيب، ودانييلا رحمة، وندى أبو فرحات وكارول عبود، من كتابة رامي كوسا وإخراج الليث حجو، ومن إنتاج جمال سنان.

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