تراند اليوم : السن في البطاقة .. ورد الخال تحتفل بعيد ميلادها ال 49

تحتفل الفنانة ورد الخال بعيد ميلادها اليوم، الأحد، حيث إنها من مواليد 12 أبريل 1971 اى ان عمرها 49 عاما وهى إحدى النجمات اللاتى قدمن العديد من الأعمال الفنية التى تظل عالقة فى ذاكرة المشاهدين.

ورد الخال، هي ممثلة لبنانية شهيرة، من عائلة فنية كبيرة، والدها الشاعر يوسف الخال ووالدتها الكاتبة السورية الأصل مها بيرقدار وشقيقها الممثل يوسف يوسف الخال. بدأت التمثيل في مسلسل “نساء في العاصفة” عام 1997، استطاعت خلال فترة قصيرة تحقيق شهرة واسعة من خلال الأدوار العديدة والمتنوعة التي قدمته.

تزوجت الفنانة ورد الخال من الموسيقي باسم رزق في يوليو 2016 في قبرص.